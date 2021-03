Schwarz liegt im Lenzerheide-Slalom vor Noel und Pertl an der Spitze

Lenzerheide - Nach dem ersten Durchgang des Herren-Slaloms in Lenzerheide liegt Disziplinsieger Marco Schwarz in Front. Der Kärntner setzte sich am Sonntag mit Startnummer eins im letzten Saisonrennen der Ski-Herren vor dem Franzosen Clement Noel (+0,18) und seinem näheren Landsmann und Vizeweltmeister Adrian Pertl (+0,62) an die Spitze. Manuel Feller ist mit 0,94 Rückstand Sechster, Michael Matt (+1,50) Elfter und Christian Hirschbühl (+2,76) 17. Fabio Gstrein stürzte.