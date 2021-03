Drei Tote nach Segeltour auf Grönland: Aus Boot gestürzt und ertrunken

Kopenhagen/Nuuk – Auf Grönland sind nach Medienberichten drei Menschen auf einer Segeltour ums Leben gekommen. Wie die Zeitung Sermitsiaq und der Rundfunksender KNR am Samstagabend unter Berufung auf die Polizei berichteten, wurde die dritte der zuvor als vermisst gemeldeten Personen am Samstag ertrunken in einer Fjordregion nahe der Ortschaft Narsaq gefunden.