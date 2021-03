Mini-Krise beendet: Wacker feiert bei Austria Lustenau einen 1:2-Auswärtssieg

Lustenau - Der FC Wacker Innsbruck hat sich mit einem 2:1-Sieg über Austria Lustenau im einzigen Sonntag-Spiel der 2. Liga auf Platz fünf der Tabelle verbessert. Fabio Viteritti (5./Freistoß) und Lukas Fridrikas (14.) sorgten bereits in der Startviertelstunde für die 2:0-Führung der Tiroler, die damit nach drei sieglosen Partien (zwei Remis, eine Niederlage) wieder drei Punkte holten. Für den Tabellen-Zehnten aus Lustenau war es die bereits fünfte Niederlage im sechsten Liga-Spiel in diesem Jahr.

Zudem verloren die Vorarlberger auch noch Zentrumsspieler Christoph Freitag in der 59. Minute durch Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels. Dem Brasilianer Wallace glückte per Freistoß zwar noch der Anschlusstreffer (75.), doch mehr war für die Gastgeber in Unterzahl nicht mehr möglich.