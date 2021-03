Verwandlung ist ihr Spezialgebiet: Die Maskenbildner im Tiroler Landestheater

Innsbruck ‒ Konzentrierter Blick, den Pinsel fest in der Hand und die FFP2-Maske im Gesicht. So stehen Denise Klausner (21) aus Innsbruck und Pia Außerlechner (17) aus Absam in einem Schminkraum des Tiroler Landestheaters. Üben ist angesagt. Derzeit machen die zwei eine Lehre als Maskenbildnerinnen. Sie sind im dritten Lehrjahr. Ihre Handgriffe sitzen, ihre Technik ist professionell.