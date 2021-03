Slowakischer Ministerpräsident Matovic kündigt Rücktritt an

Bratislava – Der slowakische Ministerpräsident Igor Matovic hat seinen Rücktritt angekündigt. Im Interesse der Stabilität des Landes sei er bereit, auf seinen Posten zu verzichten, erklärte der umstrittene rechtspopulistische Politiker am Sonntagabend in Bratislava. Er reagierte damit auf die Forderung von zwei seiner drei Koalitionspartner, die im Streit um die Anschaffung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V seinen Rücktritt verlangt hatten.

Matovic machte seine Demission allerdings davon abhängig, dass auch sein Stellvertreter Richard Sulik von der rechtsliberalen Partei "Freiheit und Solidarität" (SaS) zurücktritt. Der SaS-Chef hatte anlässlich seines Rücktrittsultimatums an Matovic am Montag gesagt, dass er selbst ebenfalls zu einem Rücktritt bereit sei. Matovic hatte eine Demission danach noch ausgeschlossen und sich von seiner Partei Olano (Einfache Bürger) den Rücken stärken lassen. Er ist seit dem Erdrutschsieg von Olano bei der Parlamentswahl im Februar des Vorjahres im Amt.

Matovic forderte neben dem Rücktritt Suliks weiters, dass seine SaS einen Ministerposten an Olano abtritt. So solle eine dem Wahlergebnis entsprechende Kräfteaufteilung sichergestellt werden. Zudem nehme er auch die letzte Woche eingegangenen Rücktrittsangebote von Justizministerin Maria Kolikova und des Parlamentsvizepräsidenten Juraj Seliga an. Beide gehören der Partei Für die Menschen (Za ludi) an, die ebenfalls den Rücktritt von Matovic verlangt hatte.