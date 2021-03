Aus Langeweile: Covid-Kranke verließen in Innsbruck ihre Unterkunft

Innsbruck – Wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten müssen sich zwei Österreich im Alter von 31 und 35 Jahren auf eine Anzeige einstellen. Die beiden hatten am Sonntagabend kurz nach 20.25 Uhr trotz Kenntnis über eine positive Covid-19-Testung die ihnen zugewiesene Absonderungsunterkunft zu Fuß verlassen: aus Langeweile.

Wie die Polizei mitteilt, verstießen die beiden zum zweiten Mal gegen den Absonderungsbescheid. Nach einer Fahndung wurden die Österreicher gegen 22 Uhr wieder in der Unterkunft angetroffen. Die Beamten nahmen die beiden fest und überstellten sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Innsbruck. Nach Abschluss der Erhebungen wird Anzeige an die zuständigen Behörden erstattet. (TT.com)