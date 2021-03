Lotto-Vierfachjackpot von zwei Tirolern geknackt

Innsbruck – Der Lotto-Vierfachjackpot am Sonntagabend wurde von zwei Spielteilnehmern in Tirol geknackt. Für die beiden richtigen Sechser gibt es somit jeweils knapp mehr als 2,4 Millionen Euro. Beide Gewinner hatten ihr Glück mit jeweils drei Quicktipps versucht, teilten die Lotterien am Montag mit.