Alkolenker floh nach Überschlag auf der Völser Straße

Der Lenker ließ sein Auto an der Unfallstelle zurück und floh.

Innsbruck – In der Nacht auf Montag war ein 31-Jähriger mit einem Auto auf der Völser Straße von Innsbruck aus in östliche Richtung unterwegs. Er verlor gegen Mitternacht bei Schneefall die Kontrolle über den Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb in einem Feld liegen.