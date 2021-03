Kufsteiner Friseurin klagt in Deutschland wegen Einreiseverbots

Innsbruck – Seit nunmehr fünf Wochen sorgen die Einreiseverbote nach Deutschland bei Grenzpendlern in Tirol für Unmut. Laut Arbeiterkammer Tirol (AK) wurden zahlreiche Pendler trotz Vorliegens eines negativen Testergebnisses sowie einer Online-Registrierung an der Grenze zurückgewiesen. So auch eine Friseurin aus dem Unterland, die nun mit Hilfe der AK rechtliche Schritte einlegt. Gemeinsam wurde eine Klage und der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung eingebracht, wie die AK am Montag in einer Aussendung mitteilte. Die Frau pendelt demnach täglich von Kufstein nach Kiefersfelden. Nachdem sie die ersten beiden Wochen der Grenzsperre noch problemlos von den Grenzbeamten durchgelassen worden sei, sei dies 14 Tage später plötzlich nicht mehr möglich gewesen, berichtet die AK.