Punkteteilung, Meistergruppe, Europacup: So geht es in der Bundesliga weiter

Innsbruck – Das Finale des Grunddurchgangs war am Sonntagabend wahrlich nichts für schwache Nerven. Der Last-Minute-Ausgleich St. Pöltens beim 3:3 in Hartberg spülte die WSG Tirol in letzter Sekunde von der Qualifikationsgruppe in die Meistergruppe der Bundesliga. Dadurch haben die Wattener für die kommende Saison bereits Planungssicherheit. Denn das Thema Abstiegskampf ist somit nach dem Grunddurchgang erledigt. Was hält die sportliche Zukunft in dieser Saison für die Tiroler noch bereit?