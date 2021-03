Avatare sollen kranke Kinder in Schulklassen vertreten

Wien – Durch häufiges Fehlen in der Schule, beispielsweise durch längere Krankenhausaufenthalte, stehen chronisch erkrankte Kinder und ihre Familien vor großen Herausforderungen. Einerseits müssen sie den verpassten Lernstoff selbst erarbeiten und alleine lernen, andererseits fehlt auch häufig der Anschluss an die Mitschüler. Ein rund 30 Zentimeter großer Avatar, der auf den klingenden Namen AV1 hört, soll Abhilfe schaffen, erklärt der Geschäftsführer der Innovationsstiftung für Bildung, Jakob Calice: "Das Kind hat einen technischen Repräsentanten in der Klasse sitzen. Wenn ich nicht selbst in die Schule gehen kann, geht mein Avatar hin und überträgt Informationen an mich zurück."