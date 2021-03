EU-Sanktionen gegen Tschetschenen wegen Homosexuellen-Verfolgung

Brüssel – Wegen der Verfolgung von Homosexuellen in Russland hat die EU zwei ranghohe Beamte aus der Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus mit Sanktionen belegt. Die beiden Männer sollen an der Folterung von Inhaftierten beteiligt gewesen sein, hieß es in der am Montag in Brüssel veröffentlichten Begründung. Betroffen sind der tschetschenische Vize-Regierungschef Abusaid Wissmadurow und der Polizeichef der Stadt Argun, Ajub Katajew.