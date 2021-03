US-Supreme Court befasst sich mit Fall von Boston-Attentäter Zarnajew

Washington – Das oberste US-Gericht will den Fall des Bostoner Bombenattentäters Dschochar Zarnajew aufgreifen und die Aufhebung von dessen Todesstrafe auf den Prüfstand stellen. Der Supreme Court kündigte am Montag an, die Entscheidung eines Berufungsgerichts zu überprüfen, das im vergangenen Sommer entschieden hatte, Zarnajew von der Todesstrafe zu verschonen. Der gebürtige Tschetschene war wegen des islamistischen Anschlags auf den Marathonlauf in Boston 2013 verurteilt worden.