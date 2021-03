Bauarbeiter stürzte in Matrei aus acht Metern Höhe ab: schwer verletzt

Matrei in Osttirol – Am Montagnachmittag ist in Matrei ein Zimmermann schwer verletzt worden. Der 56-Jährige wollte auf dem Dach eines Hauses ein Sicherungsgeländer montieren, als er gegen 15.20 Uhr abstürzte. Warum, ist nicht bekannt. Er fiel aus acht Metern Höhe in die Tiefe und landete auf einem gepflasterten Podest. Der Mann zog sich schwere Kopfverletzungen zu und musste mit dem Hubschrauber nach Klagenfurt geflogen werden. (TT.com)