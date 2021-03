FFP2-Masken im Global-2000-Check frei von Schadstoffen

Wien – Seit der Einführung der FFP2-Maskenpflicht hat die österreichische Umweltschutzorganisation Global 2000 zahlreiche Anfragen erhalten. Konsumenten wollten wissen, ob hier eventuell gesundheitliche Gefährdungen durch Schadstoffe zu erwarten wären oder ob es Unterschiede zwischen chinesischen und österreichischen Masken geben würde. Deswegen und auch um teilweise vorhandener Maskenskepsis vorzubeugen, hat die NGO nun getestet. Gefunden wurde außer Spuren von Nickel in zwei Produkten jedoch nichts.

„Viele Menschen fühlen sich nicht ausreichend informiert. Wir haben also Masken der am häufigsten vertretenen Marken gekauft und diese ins Labor geschickt“, erklärte Dagmar Gordon, Leiterin der Abteilung für Biodiversität, Landwirtschaft, Ernährung und Chemie bei Gobal 2000. Untersucht wurden die FFP2-Masken auf mögliche Inhaltsstoffe in Form von Weichmachern, Schwermetallen, Formaldehyd, Chlorparaffine und andere. Einen besonderen Fokus wurde laut NGO auf jene Masken gelegt, die im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich sind. „Besonders seit Zweifel im Bezug auf die tatsächliche Herkunft der von ‚Hygiene Austria‘ vertriebenen Masken aufgetaucht sind, erreichten uns viele Anfragen.“