Keine Entwarnung nach starken Überschwemmungen in Australien

Sydney – Seit Tagen regnet es in Australien stark und unaufhörlich. Hunderte Häuser, Straßen und Felder versanken in den Fluten, viele Menschen haben alles verloren. Gladys Bereijiklian, Premierministerin von New South Wales, sprach von einem "Wetterereignis, das alles übersteigt, das wir uns hätten vorstellen können". Es ist das schlimmste Hochwasser seit Jahrzehnten in dem Bundesstaat – erst letztes Jahr wurde die Region von verheerenden Bränden heimgesucht.