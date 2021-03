Ausschuss belastet Schottlands Regierungschefin schwer

Edinburgh – Ein Ausschuss des schottischen Parlaments hat Regierungschefin Nicola Sturgeon schwere Vorwürfe gemacht. Die Befürworterin einer Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich habe die Abgeordneten in die Irre geführt, stellte ein am Dienstag veröffentlichter Bericht fest. Die 50-Jährige weist die Vorwürfe, die bereits seit Tagen an die Presse weitergegeben wurden, als parteipolitisch motiviert zurück.