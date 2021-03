Lyrikerin Krisztina Toth sieht sich sexistischer Hasskampagne ausgesetzt

Unterstützung für Toth gab es auch in Österreich durch die Grazer Autorinnen Autorenversammlung (GAV) und andere Literaturverbände, formuliert in einem Schreiben an den ungarischen Botschafter in Wien, Andor Nagy. Die Unterzeichner brachten ihre Besorgnis über „rassistische und sexistische Angriffe und Beleidigungen von regierungsnahen Medien, Fidesz-getreuen und rechtsextremen Journalistinnen und Journalisten“ gegen die Autorin zum Ausdruck. „Wir fürchten nicht nur um die Freiheit der Meinungsäußerung und der freien Ausübung der künstlerischen Tätigkeit in unserem Nachbarland Ungarn, wir sind auch in großer Sorge um unsere Kollegin. Nicht-traditionelle genormte Menschenbilder sind in Ungarn mittlerweile quasi ungesetzlich“, heißt es in dem Brief.