Gut zu wissen: Wie qualifiziert man sich in Europa für die WM 2022 in Katar?

Im Dezember 2022 geht es in Katar um den WM-Pokal. © GEPA pictures/ AMA sports

❓ In welchem Modus wird die Qualifikation gespielt?

Ausrutscher darf man sich nicht erlauben, Europa hat nur 13 Plätze zu vergeben. Die 55 Teilnehmer sind in zehn Fünfer- oder Sechsergruppen gelost worden, nur die zehn Gruppensieger sind direkt für Katar qualifiziert. Um die drei verbleibenden Plätze spielen die zehn Gruppenzweiten gemeinsam mit den beiden besten noch nicht qualifizierten Gruppensiegern der Nations League im März 2022 in Play-offs. In diesen spielen in drei Gruppen jeweils vier Teams in Halbfinale und Finale um die Reise nach Katar. Eine Niederlage und man ist raus.

❓ Wann wird gespielt?

Der Länderspiel-Dreierpack in den kommenden Tagen ist der Auftakt von insgesamt vier Zeitfenstern für die Gruppenphase. Nach der EM in diesem Sommer geht es vom 1. bis zum 8. September mit drei Spieltagen weiter, ehe vom 8. bis 12. Oktober und schließlich vom 11. bis 16. November jeweils zwei Spieltage anstehen. Die Play-offs werden vom 24. bis zum 29. März 2022 gespielt. Anpfiff in Katar ist am 21. November, das Finale steigt am 18. Dezember. Im April 2022 findet die WM-Auslosung statt.

❓ Warum spielt der WM-Gastgeber in Europa mit?

Das Team aus Katar ist bei der WM sicher dabei und wurde der Gruppe A mit Portugal, Irland, Serbien, Luxemburg und Aserbaidschan zugeordnet. Der WM-Ausrichter hätte sonst im engen FIFA-Kalender keine adäquate Möglichkeit, gegen gute Konkurrenz Spiele zu bestreiten. Die asiatische Qualifikation macht eine solche Gastrolle nicht möglich. Gewertet werden die Partien aber nicht. Sie haben also keinen Einfluss auf den Ausgang der Qualifikation. Die ersten Partien bestreitet Katar im ungarischen Debrecen, nachdem sie ursprünglich in Wien geplant, aber aufgrund von Corona-Reisebeschränkungen verschoben werden mussten.

❓ Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie?

Die Krise hat auch massiven Einfluss auf die Qualifikationsspiele. Bisher wurden UEFA-Angaben zufolge drei Partien in andere Länder verlegt, um den Corona-Einschränkungen zu entgehen. Müssen die Profis bei ihrer Rückkehr zu ihren Clubs in eine behördlich angeordnete Quarantäne, besteht keine Abstellungspflicht. So lässt beispielsweise Borussia Dortmund die Belgier Thorgan Hazard und Thomas Meunier nicht zur Partie im als Virusvariantengebiet klassifizierten Tschechien reisen. Österreich ist einer eklatanten Schwächung im Auswärtsspiel in Schottland gerade noch entgangen. 19 Deutschland-Legionäre sowie Frankreich-Gastarbeiter Adrian Grbic drohten auszufallen, ehe am Freitagabend das deutsche Robert-Koch-Institut Großbritannien von der Liste der Virusvarianten-Gebiete strich und David Alaba und Co. somit die Reise nach Glasgow mitmachen können.

❓ Warum wurde die WM nach Katar vergeben?