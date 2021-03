1-2-3-Ticket: Gesetzliche Grundlage am Donnerstag im Nationalrat

Das österreichweite Ticket um 1095 Euro, mit dem alle öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Österreich genützt werden können, soll aber mit dem Beschluss am Donnerstag in greifbare Nähe rücken. Denn "einerseits sorgt das Klimaticketgesetz dafür, dass die Tickets in allen Verkehrsmitteln anerkannt werden können. Und wir schaffen eine Vertriebsplattform, die in Zukunft von allen Partnerinnen und Partnern gleichberechtigt verwendet werden kann", meinte die Ministerin.