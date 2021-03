Kinder in der Pandemie: Es dauert, bis verletzte Seelen wieder heilen

703 Familien und zusätzlich 224 Kinder aus Nord- und Südtirol haben an den Befragungen teilgenommen. Es war der zweite Durchlauf der Erhebung, die im März 2020 gestartet war und auf insgesamt zwei Jahre angelegt ist. „Die Kinder sind deutlich belasteter, die Symptome haben sich summiert“, sagt Kathrin Sevecke, Studienleiterin und Primaria an der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hall in Tirol. „Die Pandemie hinterlässt Spuren. Mittlerweile zeigen rund 15 Prozent der Kinder Symptome, die auch klinisch relevant sind. Im März waren es nur drei Prozent.“