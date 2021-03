Corona-Schutzimpfung: Bisher 154.000 Impfdosen in Tirol verabreicht

Weil in den Praxen "lächerlich kleine Mengen" an Impfdosen zur Verfügung stehen würden, raten viele Hausärzte ihren Patienten - allen voran älteren Menschen, teils mit Vorerkrankungen - sich für eine Impfstraße vorzumerken, berichtete Wechselberger. In Innsbruck sei noch gar kein Impfstoff an die Hausärzte geliefert worden. "Bei den anderen sind die Mengen so lächerlich klein, dass es nicht einmal der berühmte Tropfen auf den heißen Stein ist", kritisierte er und meinte: "Wenn das so weitergeht, werden die Ärztinnen und Ärzte in einem Jahr noch immer impfen, und die Impfwilligen werden noch immer warten müssen".