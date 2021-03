Sonne und bis zu 20 Grad: Frühling bleibt in Tirol, kleiner Dämpfer am Samstag

Der Frühling kehrt zurück – und mit ihm das Leben in der Innsbrucker Innenstadt. © Max Scherer

Innsbruck – Nach einem äußerst winterlichen Start in die neue Jahreszeit breiten sich am Mittwoch endlich Frühlingsgefühle in Tirol aus – und sie sind gekommen um zu bleiben, meint Werner Troger von den Meteo Experts: „Das Frühlingswetter setzt sich in den nächsten Tagen unvermindert fort, nur am Samstag gibt es einen kleinen Dämpfer." Nächste Woche dürfte das Thermometer dann sogar auf 20 Grad klettern.

„Am Mittwoch hat der Frühling einen richtigen Durchbruch", erklärt Troger. Bei bis zu 15 Grad scheint die Sonne nahezu ungetrübt vom Himmel. Die Temperaturen legen an den darauffolgenden beiden Tagen dank Föhn sogar noch ein bis zwei Grad zu, auch wenn am Nachmittag jeweils ein paar Wolken durchziehen. „Die bleiben aber recht dünn und harmlos", so der Meteorologe.

📽️ Video | Wetteraussichten für ganz Österreich:

Regen und Wolken am Samstag, dann Rückkehr des Frühlings

Etwas weniger frühlingshaft zeigt sich dann der Samstag, denn es streift uns eine Kaltfront. Dichtere Wolken ziehen auf, vor allem in Nordtirol regnet es immer wieder. Die Temperaturen gehen ein wenig zurück und kommen kaum über 10 Grad hinaus. Eine Spur mehr Glück haben Osttiroler, auch hier ist der Himmel jedoch bedeckt und vereinzelt fallen Regentropfen.

Die gute Nachricht: „Schon am Sonntag geht es wieder aufwärts, mit den Aussichten für die nächste Woche sogar steil bergauf", prognostiziert Troger. Der Palmsonntag vergeht zwar noch mit einigen Wölkchen, die Temperaturen klettern aber wieder auf 15 Grad und es bleibt trocken. In der Karwoche startet der Frühling in Tirol weiter durch: „Dann knacken wir ziemlich sicher die 20-Grad-Marke." (klh)