Merkels Oster-Notbremse und die Mitverantwortung der Länder

Berlin – Angela Merkel spricht mit fester Stimme, im gewohnten Tonfall. Doch was sie an diesem Mittwoch um 12.30 Uhr im Kanzleramt verkündet, ist historisch. Sie habe entschieden, die Osterruhe „nicht auf den Weg zu bringen, sondern sie zu stoppen“, kommt Merkel ruhig und klar auf den Punkt. Die Idee sei zwar in bester Absicht entworfen worden, aber dennoch ein Fehler gewesen. Dann folgen Sätze, die man aus Merkels Mund bisher nicht gehört hat: „Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung. Qua Amt ist das so.“ Der Vorgang habe zusätzliche Verunsicherung ausgelöst. „Das bedauere ich zutiefst, und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.“

Eine Kanzlerin bittet um Entschuldigung, öffentlich, ohne Umschweife. Das ist ungewöhnlich, bei Merkel hat es das nur selten gegeben. Noch vor ein paar Jahren, in der Flüchtlingskrise nach 2015, war von Kritikern und auch von Wohlmeinenden oft zu hören gewesen, Merkel gebe auch deswegen keine Fehler zu, weil sie dann nach ihrem Amtsverständnis zurücktreten müsste. Doch es ist jetzt auch eine andere Situation, in diesen Pandemie-Zeiten. Und wer in den vier Minuten von Merkels Statement genau hinhört, kann noch einen anderen Grund entdecken, warum sie wohl diesmal meint, einen Fehler einräumen zu können: Sie weiß, sie ist nicht alleine verantwortlich.

Gut möglich, dass Merkel hofft, mit diesem ungewöhnlichen Schritt Vertrauen zurückzugewinnen. „Ein Fehler muss als Fehler benannt werden, und vor allem muss er korrigiert werden. Und wenn möglich, hat das noch rechtzeitig zu geschehen“, sagt sie. Fehler eingestehen, sich erklären - oft genug ist der Kanzlerin vorgehalten worden, hier Fehler zu machen. Und auch sie hat die abstürzenden Umfragewerte der Union und die Bundestagswahl in einem halben Jahr vor Augen.

Die Kanzlerin hatte die Ministerpräsidenten, die nicht einmal 36 Stunden zuvor in einer nächtlichen Marathonsitzung gemeinsam mit Merkel die Osterruhe auf den Weg gebracht haben, am Vormittag kurzfristig über ihren Schritt informiert.

Entscheidungen hatten Proteststurm ausgelöst

Tatsächlich hatten die Entscheidungen der jüngsten Bund-Länder-Runde einen nicht gekannten Proteststurm ausgelöst. Über Parteigrenzen hinweg, auch in der Union, in der Wirtschaft und in weiten Teilen der Bevölkerung. In einer zwölfstündigen Sitzung hatten sich Merkel und die Ministerpräsidenten am frühen Dienstag auf die Osterruhe verständigt: Am Gründonnerstag und am Karsamstag sollte das wirtschaftliche Leben in Deutschland so weit wie möglich heruntergefahren werden, nur Lebensmittelläden sollten am Samstag öffnen dürfen. Auf die quasi aus dem Nichts geborene Idee folgte aber rasch die Ernüchterung: viele offene Fragen, keine Antworten.

Insbesondere die Wirtschaft, die von der Blitzentscheidung der Bund-Länder-Runde überrascht worden war, war auf der Palme. Doch auch viele Bürgerinnen und Bürger waren verunsichert. Immer stärker war der Unmut angeschwollen, auch in der Unionsfraktion am Dienstagabend gab es massiven Protest.

Merkel hat nun ihre persönliche Notbremse gezogen. Zwei kleine Wörter in ihrem Statement lassen aufhorchen. Sie trage die letzte Verantwortung, „qua Amt“ sei das so, sagt die Kanzlerin. Wer möchte, kann die Bemerkung auch so verstehen, dass Merkel die Verantwortung für das Oster-Debakel dann doch nicht auf sich allein sitzen lassen möchte. Fakt ist: Merkel hat nicht alleine gehandelt und entschieden.

Als die Idee geboren wurde, waren tatsächlich einige in ganz kleiner Runde mit dabei: Vizekanzler Olaf Scholz, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (beide SPD) als derzeitiger Chef der Ministerpräsidentenkonferenz, und Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) als MPK-Vize. Mitgetragen haben den Beschluss am Ende alle - und noch bis Dienstag verteidigt, wenn auch nicht alle gleichermaßen. Selbst wenn die Bundestagswahl im September in Sichtweite ist: Allen beteiligten Regierungschefs aller Parteien scheint klar zu sein, dass wohl keiner von ihnen Kapital aus dieser Krisen-Woche schlagen kann. Eher steht die Glaubwürdigkeit der Politik als Ganzes im Feuer.

Söder: „Wir haben das gemeinsam entschieden"

In der Ministerpräsidenten-Schalte am Mittwoch vor Merkels denkwürdigem Auftritt gibt es laut Teilnehmerkreisen viel Lob für ihren Schritt - und Bekenntnisse, dass alle gemeinsam die Verantwortung trügen. CDU-Chef und NRW-Regierungschef Armin Laschet sagt später: „Aber am Ende haben 16 Ministerpräsidenten gesagt, wir machen es so.“ Scholz sagt, es gebe Momente in der Politik, in denen eine Entscheidung korrigiert werden müsse, auch wenn das nicht leicht sei. Söder betont, es seien auch Ministerien in der Nacht beteiligt gewesen, „an oberster Stelle“ Scholz. „Wir haben das gemeinsam entschieden. Also tragen wir alle gemeinsam Verantwortung, aber sagen auch gemeinsam dann Entschuldigung.“

In der Regierungsbefragung im Bundestag zollen Merkel dann am frühen Nachmittag selbst Oppositionspolitiker von Grünen und Linken für ihre Entschuldigung Respekt. Zu Beginn wiederholt die Kanzlerin dort ihre Erklärung, ausdrücklich bittet sie nochmals um Verzeihung, beim Volk und den Volksvertretern. Zwischenrufe aus den Reihen der AfD-Fraktion („Dann ziehen Sie die Konsequenzen“) übergeht Merkel gewohnt stoisch.

Selbst Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch spricht von Respekt für die Kanzlerin. Als er Merkel dann aber - wie zuvor Redner von AfD und FDP - rät, sich von ihrer Fraktion und der mitregierenden SPD das Vertrauen aussprechen zu lassen, kommt eine klare Antwort jedenfalls aus den Reihen der Union: Es gibt lauten Beifall für die Kanzlerin.

Auch Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt bedankt sich ausdrücklich bei Merkel, dass diese einen Fehler eingestanden habe. „Das ist auch ein Dienst an der Demokratie. Ich sag‘ das ohne Aber. Und auch ohne Klamauk.“ Das Virus lasse sich „auch von populistischen Wahlkampfspielen wie der Vertrauensfrage nicht aufhalten“. Klar sei aber dennoch, dass die Runde der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin nicht länger der Ort der Entscheidungen sein könne. „Ab sofort müssen die relevanten Entscheidungen über die notwendigen Corona-Maßnahmen von Bundestag und Bundesrat getroffen werden.“

Corona-Management immer deutlicher in der Kritik

Zwar verteidigt Merkel die Bund-Länder-Runden später in der Fragestunde grundsätzlich. Es gebe sehr viele und sehr gute gemeinsam getragene Entscheidungen, auch wenn man über „die Verbesserung der Arbeitsweise“ noch einmal miteinander reden könne. Doch ob die Kanzlerin das umstrittene Format mit ihrer Entschuldigung und den Erklärungen im Parlament tatsächlich aus der Schusslinie nehmen kann, ist offen. Denn neben den massiven Anlaufproblemen beim Testen und Impfen ist es das Corona-Management der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin an sich, das immer deutlicher in der Kritik steht.

Auch eigentlich Wohlmeinende räumen ein, dass diese chaotischen Tage der Glaubwürdigkeit und dem Ansehen der Politik geschadet hätten - und das in einer Zeit, in der angesichts der wieder steigenden Corona-Zahlen doch ein Mitziehen möglichst Vieler unabdingbar ist. „Natürlich gibt es einen Vertrauensschaden“, sagt Söder – und fordert mehr Transparenz und weniger Nachtsitzungen bei den nächsten Runden von Bund und Ländern.