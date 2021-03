Kataloniens Separatisten vor schwerer Regierungsbildung

Barcelona, Madrid – Rund fünf Wochen nach den Neuwahlen hat Kataloniens Parlamentspräsidentin Laura Borràs den Linksseparatisten Pere Aragonès für die Wahl zum neuen Regionalpräsidenten vorgeschlagen. Obwohl der Sozialist Salvador Illa die Wahlen gewann, sei Aragonès der aussichtreichste Kandidat, erklärte Borràs am Mittwoch.

Aragonès separatistische Linksrepublikaner (ERC) gingen aus der Wahl mit 33 Stizen nur knapp hinter den Sozialisten als zweitstärkste Partei hervor. Zusammen mit der separatistischen Wahlallianz Junts per Catalunya (JxCat) und der neomarxistischen CUP-Partei (Candidatura d'Unitat Popular) verfügt der Separatistenblock über die derzeit einzige mögliche Parlamentsmehrheit für eine Regierungsbildung. JxCat erzielte 32 Mandate, die CUP 9. Damit konnten die separatistischen Kräfte ihre bisherige Parlamentsmehrheit sogar noch von 70 auf 74 Sitze ausbauen und erhielten erstmals mehr als 50 Prozent der Stimmen bei Regionalwahlen.

JxCat und ERC regierten bisher in einer Regierungskoalition. Aragonès strebt eine Neuauflage der Koalition an, die von der CUP toleriert würde. Eigentlich sollte Aragonès Wahlen zum neuen Ministerpräsidenten Kataloniens also ein Selbstläufer sein. Ist es aber nicht. Das zeigt allein schon die Tatsache, dass Freitag der letzte Abstimmungstermin ist. Hätte sich bis Freitag kein Kandidat gefunden, hätten erneut Neuwahlen ausgerufen werden müssen.