Heikler EU-Gipfel: Kurz pocht auf Gespräche zur Impfstoffverteilung

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die EU-Staats- und Regierungschefs virtuell beraten. © DRAGAN TATIC

Wien, Brüssel – Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs wollen bei ihrem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag mehr Tempo bei der europäischen Corona-Impfkampagne in der ganzen EU machen. Dazu soll die Impfstoffproduktion angekurbelt und die Lieferungen von Vakzinen ausgebaut werden. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will die von ihm und anderen Ländern geforderte Neuverteilung von Corona-Impfstoffen in der EU aufs Tapet bringen. Heftige Kritik zu dem Korrekturmechanismus kam aus Deutschland.

Auch die verschärften Exportkontrollen wollen die EU-Staats-und Regierungschefs thematisieren. Neue Kriterien sollen es erlauben, Impfstoffe zurückzuhalten, wenn Verhältnismäßigkeit und Gegenseitigkeit nicht gewahrt sind. Das geplante "grüne" EU-Impfzertifikat steht ebenfalls auf der Agenda.

Am Abend wollte US-Präsident Joe Biden sich zeitweise für Austausch dazu schalten. Der Gipfel ist auf zwei Tage angelegt, doch wurde zuvor nicht ausgeschlossen, dass man an einem Tag durchkommen könnte. Das ursprünglich geplante physische Treffen in Brüssel war wegen der Pandemie abgesagt worden.

📽️ Video | Kurz pocht auf Gespräche zur Impfstoffverteilung

Kurz: "Wenn das kein Thema ist, was dann?"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) betonte vor Beginn des virtuellen EU-Gipfels, das Hauptthema der Staats- und Regierungschefs werde die Pandemie-Bekämpfung sein. "Wenn die Impfstoffverteilung kein Thema für einen Gipfel sein soll, was dann?", erklärte der Bundeskanzler. Auch sei es völlig unverständlich, dass die EU 70 Millionen Dosen von Corona-Impfstoffen in alle Teile der Welt exportiere, selber habe keine Impfstoffe von außerhalb der EU erhalte.

"Das ist ein massives Missverhältnis", sagte Kurz. Er unterstütze daher Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrem Ziel hier gegenzusteuern und sich für Exportkontrollen einzusetzen. Allerdings könne er das Ergebnis des Gipfels nicht vorwegnehmen, betonte der Bundeskanzler.

Österreich habe der Frage der Impfstoffverteilung jedenfalls einiges ins Rollen gebracht, so Kurz weiter. Die Staats- und Regierungschefs hätten vereinbart , dass die Auslieferung der Impfstoffe anteilsmäßig anhand der Bevölkerungsverteilung erfolge, durch einen Beschluss der Gesundheitsbeamten sei dies aber geändert worden, so dass nun Malta im ersten Halbjahr dreimal soviel Impfstoffe wie Bulgarien bekomme. Er glaube aber daran, dass es mittlerweile mehr Verständnis für einen Ausgleich innerhalb der EU gebe.

Hersteller zu Erfüllung von Vertragspflichten ermahnt

Der EU-Gipfel will sich grundsätzlich für die Kontrolle von Ausfuhren von Corona-Impfstoff in Drittstaaten aussprechen, hieß es am Donnerstag vorab. "Wir betonen die Wichtigkeit von Transparenz sowie die Verwendung von Exportgenehmigungen", heißt es im letzten Entwurf der Gipfel-Schlussfolgerungen vom Donnerstag. Die Hersteller der Vakzine müssten ihre vertraglichen Lieferpflichten einhalten.

Die EU-Kommission hatte wegen des Streits um Lieferverzögerungen des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca am Mittwoch die EU-Exportregeln deutlich verschärft. Nun sind Ausfuhrsperren möglich, wenn ein Zielland selbst Impfstoff produziert, aber nicht exportiert, oder wenn dessen Bevölkerung bereits weitgehend geimpft ist. Die Notverordnung ist bereits in Kraft. Die Mitgliedstaaten könnten sie im Nachhinein kippen.

Offene Kritik an der Regelung seitens der Regierungen blieb bisher aus, es gab aber Mahnungen zur Vorsicht. Es sei nicht ratsam, wegen "eines einzelnen schwarzen Schafes" unter den Herstellern die globalen Wertschöpfungsketten von Impfstoffen zu gefährden, sagte ein EU-Diplomat. Mit Unternehmen wie Biontech/Pfizer und Moderna gebe es schließlich keine Probleme.

Bereits sieben Wochen hinter Impfzielen

Laut einer Studie des Kreditversicherers Euler Hermes liegt die EU mittlerweile sieben Wochen hinter ihren eigenen Impfzielen und "die Verzögerung verschlimmert sich". Vor einem Monat waren es demnach noch fünf Wochen. "Wenn dies nicht kompensiert wird, könnte das die europäische Wirtschaft im Jahr 2021 (...) fast 123 Milliarden Euro kosten."

Die Staats- und Regierungschef beraten bei ihrem Video-Gipfel am Donnerstag über weitere Aspekte der Corona-Pandemie. Laut Schlussfolgerungsentwurf wollen sie sich dafür aussprechen, Reisebeschränkungen beizubehalten, dabei aber den ungehinderten Warenverkehr unbedingt sicherzustellen. Außerdem wollen die 27 Länder die koordinierte Rücknahme von Einschränkungen vorbereiten und an der technischen Umsetzung eines einheitlichen, "nicht diskriminierenden" Impfzertifikats arbeiten.

Österreich impft derzeit über EU-Schnitt

Österreichs Impfquote liegt indes derzeit über dem EU-Durchschnitt. Hierzulande erhielten 13,5 Prozent der Impfbaren zumindest eine Dosis, wie aus den Zahlen der EU-Gesundheitsbehörde ECDC (Stand: 24.3.) hervorgeht. Damit liegt Österreich auch über dem EU-Schnitt von 11,3 Prozent und rangiert hinter Ungarn (19,7 Prozent), Malta (18,3), Finnland (16,6), Estland (15,6) und Dänemark (13,6) auf Rang sechs. Ganz unten auf der Liste stehen Bulgarien (5,5) und Lettland (5,4).

Bei den Vollimmunisierten liegt Österreich mit 4,4 Prozent jedoch knapp unter dem Schnitt, der 4,9 Prozent beträgt. Spitzenreiter sind hier Malta (8,1) und Dänemark (6,8), das Schlusslicht bilden erneut Bulgarien (1,5) und Lettland (1,2).

Streit um Verteilung von Impfstoffen ungelöst

Im Streit um die Impfstoffverteilung konnte vor dem EU-Gipfel am Donnerstag offenbar keine Einigung erzielt werden. Die EU-Staaten konnte sich im sogenannten Steering Board für Impfstoffe bis Mittwochabend nicht auf einen neuen Verteilungsmechanismus für die 10 Millionen zusätzlichen Dosen aus einem vorgezogenen Kontingent von BioNTech/Pfizer einigen. Laut drei EU-Diplomaten lag das unter anderem am Beharren Österreichs, berichtete das Internetportal Politico am Donnerstag. Am Donnerstag in der Früh wurden die Verhandlungen wieder aufgenommen.