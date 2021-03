Mehr Geld für Erasmus: Zehn Millionen Menschen sollen profitieren

Rund 11 Milliarden Euro mehr sollen in den nächsten Jahren in das Bildungs- und Austauschprogramm Erasmus fließen.

Brüssel – In das europäische Austausch- und Bildungsprogramm Erasmus fließt in den kommenden Jahren deutlich mehr Geld. Für die Jahre 2021 bis 2027 liegt das Budget bei 26,2 Milliarden Euro – was gut 11 Milliarden mehr sind als im vorherigen Zeitraum von 2014 bis 2020. Hinzu kommen noch rund 2,2 Milliarden Euro aus dem sogenannten EU-Außenfinanzierungsinstrumenten, wie die EU-Kommission am Donnerstag mitteilte.