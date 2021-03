Baum stürzte in Innsbruck um: 46-Jährige in stabilem Zustand

Innsbruck – Die Nachricht machte nicht nur in Innsbruck viele betroffen: Montagfrüh stürzte ein 17 Meter hoher Baum in der Ingenieur-Etzel-Straße um und traf eine 46-Jährige. Die Frau erlitt schwere Verletzungen am Kopf, wurde operiert und schwebte in Lebensgefahr. Am Donnerstag dann eine hoffnungsvolle Nachricht aus der Klinik: Die Frau ist in stabilem Zustand, die akute Lebensgefahr ist gebannt. Das sagte Johannes Schwamberger, Sprecher der tirol kliniken, gegenüber der Tiroler Tageszeitung.