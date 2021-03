Norweger Tande nach schwerem Sturz in Planica ins Spital geflogen

Planica - Der Norweger Daniel Andre Tande ist am Donnerstag im Probedurchgang vor dem ersten Bewerb des Skiflug-Weltcupfinales in Planica schwer zu Sturz gekommen. Der 27-jährige Ex-Weltmeister prallte mit großer Wucht am Aufsprunghang auf und wurde nach medizinischer Erstversorgung per Hubschrauber ins Krankenhaus Ljubljana gebracht. (APA)