Neue Studie: Spitzenweine bleiben auch im All spitze

Der Aufenthalt im All lässt sich laut Experten zwar kaum erschmecken, dafür aber erschnüffeln.

Bordeaux – 400 Kilometer über der Erde und nach wie vor spitze: Das ist das vorläufige Fazit französischer Forscher. Zwölf Flaschen eines Grand Cru aus dem angesehenen Weingut Château Petrus bei Bordeaux verbrachten insgesamt 14 Monate auf der ISS. Mitte Jänner beendeten sie ihre Mission im All, jetzt sind die ersten Verkostungen abgeschlossen. "Der Weltraumwein ist geschmacklich sehr gut bewertet worden", sagte Philippe Darriet, einer der Forscher.

Darriet leitet eine Forschungsabteilung am Institut für Weinwissenschaften der Universität Bordeaux. Bei elf der zwölf Rotweine hätten sich nach dem Ausflug ins All dennoch Veränderungen ergeben – besonders bei der Farbe, bei einigen aber auch bei Duft- und Geschmacksnoten.

In der Studie wurde auch untersucht, wie sich das All auf Weinranken auswirkt.

Château Petrus-Weine sind mit die teuersten der Welt. Eine Flasche kostet in der Regel mehrere tausend Euro. Die Eindrücke der Verkoster sollen nun durch physiochemische Analysen bestätigt werden. An der Studie beteiligen sich auch die Universität Erlangen und die französische Raumforschungsagentur CNES. Die Wissenschafter wollen damit die Widerstandsfähigkeit der edlen Tropfen sowie von 320 Weinranken testen, die ebenfalls eine Zeit lang der Schwerelosigkeit auf der ISS ausgesetzt waren. Die Erkenntnisse könnten nach ihren Angaben bei der Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel hilfreich sein. (APA/AFP)