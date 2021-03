Die sieben Gesetze des Orban: Regierungschef lies Tafel anbringen

Budapest – Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat an seinem Amtssitz auf der Burg von Buda eine Metalltafel mit sieben eingravierten „Gesetzen" anbringen lassen. Diese würden seiner Ansicht nach den Fortbestand des ungarischen Volkes sichern. Der rechtsnationale Politiker postete am Donnerstag ein Bild der Tafel auf seiner Facebook-Seite.

Die sieben Sätze lauten demnach: „Die Heimat besteht nur so lange, solange es jemanden gibt, der sie liebt! Jedes ungarische Kind ist ein neuer Wachtposten! Ohne Stärke ist die Gerechtigkeit nur wenig wert! Uns gehört nur das, was wir verteidigen können! Jedes Match dauert so lange, bis wir es gewinnen! Grenzen hat nur das Land, die Nation hat keine! Kein einziger Ungar ist allein!"