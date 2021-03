Auto von 41-Jährigem ging auf Brennerautobahn in Flammen auf

Auf der A13 bei der Hauptmautstelle Richtung Brenner kam es am Donnerstag zu einem Pkw-Brand

Schönberg – Gegen 10.35 Uhr bemerkte am Donnerstag ein 41-jähriger Autolenker auf der A13 im Bereich der Mautstelle Schönberg einen Brand im Motorraum seines Pkw. Er stellte sein Fahrzeug unmittelbar hinter der Mautstelle (Fahrtrichtung Süden) in einer Anhaltebucht ab und versuchte gemeinsam mit Mitarbeitern der ASFINAG, die Flammen einzudämmen.

Die Löschversuche schlugen fehl, weshalb das Auto beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren Schönberg und Matrei am Brenner bereits in Vollbrand stand. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer rasch, am Auto entstand dennoch Totalschaden. Die Brandursache ist noch unklar, verletzt wurde niemand.