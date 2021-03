BioNTech/Pfizer testet Impfung nun auch an jüngeren Kindern

Mehrere Corona-Impfstoffe für Kinder sind derzeit in Entwicklung. (Symbolfoto)

Washington – Nach den Konkurrenten Moderna und AstraZeneca haben auch die deutsche Firma BioNTech und ihr US-Partner Pfizer begonnen, ihren Corona-Impfstoff an jüngeren Kindern zu testen. "Gemeinsam mit unserem Partner BioNTech haben wir den ersten gesunden Kindern in einer globalen fortlaufenden Phase 1/2/3-Studie eine Dosis verabreicht", teilte Pfizer am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP mit.