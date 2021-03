Gut zu wissen: In welchen Tiroler Orten getestet werden muss oder sollte

Die Polizei kontrolliert derzeit noch an mehreren Stellen in Tirol, ob die Ausreisenden einen aktuellen negativen Corona-Test mit sich führen. © Thomas Böhm

Innsbruck – Hohe Zahlen an Neuinfektionen in mehreren Gemeinden Tirols sorgen derzeit für eine Testpflicht bei Verlassen des Ortes. Gleiches gilt weiter für den Bezirk Schwaz, wo die Südafrika-Variante des Coronavirus zwar eingedämmt werden konnte, aber mehrere Fälle einer britischen Mischvariante aufgetaucht sind. Gleichzeitig gilt für mehrere Gemeinden Tirols derzeit ein Aufruf der Behörden, sich testen zu lassen. Das soll stärkere Maßnahmen noch verhindern.

⚠️ Übersicht: Wo derzeit was gilt 📍 Ausreisetest-Pflicht: Bezirk Schwaz, Elbigenalp, Virgen und Arzl 📍 Test-Aufrufe: Sillian, Außervillgraten, Nikolsdorf und Mils bei Hall

👁‍🗨 Was die Ausreisetestpflicht bedeutet

Die Testverpflichtung gilt für alle Personen, die sich auf dem Gemeindegebiet aufgehalten haben und das Gemeindegebiet verlassen wollen – unabhängig von ihrem Wohnsitz und unabhängig davon, wie lange sie sich dort aufgehalten haben. Als Nachweis gilt ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, oder ein negativer Antigen-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Der erforderliche Coronatest kann überall gemacht werden – der Testort ist nicht an die Gemeinde geknüpft. Die Personen sind allerdings verpflichtet, beim Verlassen des Gemeindegebietes von Elbigenalp einen negativen Test im Fall einer Kontrolle vorzuweisen.

Für Schwaz gilt: Die Testpflicht gilt für Personen mit Wohnsitz im Bezirk Schwaz sowie für Personen ohne Wohnsitz im Bezirk Schwaz, wenn sie sich dort durchgehend über einen Zeitraum von mehr als 24 Stunden aufgehalten haben. Mehr Informationen dazu sowie zu Ausnahmen finden Sie hier.

Die Anmeldung zum Coronatest erfolgt etwa hier.

📢 Arzl im Pitztal, Elbigenalp und Virgen müssen weiter testen

Die seit Freitag, 12. März, bestehende Testpflicht für die Gemeinden Haiming, Roppen und Matrei in Osttirol lief mit Donnerstag aus. Für die Gemeinden Arzl im Pitztal und Virgen wurde die Testpflicht aufgrund eines nach wie vor intensiven Infektionsgeschehens bis 1. April verlängert.

„Für Matrei in Osttirol zeigt sich beim Infektionsgeschehen ein Trend nach unten – die 7-Tages-Inzidenz ist von über 1.000 vor einer Woche auf derzeit 817 gesunken. Die Testverpflichtung läuft deshalb mit dem morgigen Donnerstag aus. Das Infektionsgeschehen in Virgen befindet sich hingegen mit einer zuletzt weiter angestiegenen 7-Tages-Inzidenz von 1.122 weiterhin auf einem hohen Niveau, weshalb wir die Beibehaltung der gewählten Maßnahmen beschlossen haben“, erklärt Osttirols Bezirkshauptfrau Olga Reisner.

Die Bezirkshauptfrau von Imst, Eva Loidhold, betont: „Die Infektionslage in den Gemeinden Roppen und Haiming hat sich merklich entspannt, die getroffenen Maßnahmen haben eine Wirkung erzielt. Die 7-Tages-Inzidenz in Roppen ist in knapp einer Woche von rund 1.000 auf derzeit 165 gefallen, in Haiming von knapp 970 auf derzeit 336. Das Auslaufen der Testverpflichtung in diesen Gemeinden ist deshalb vertretbar. In der Gemeinde Arzl im Pitztal befindet sich das Infektionsgeschehen nach wie vor auf einem hohen Niveau mit einer 7-Tages-Inzidenz von derzeit 1.106."

Die bestehenden Testangebote für die Gemeinden Virgen und Arzl im Pitztal bleiben aufrecht. Das Testangebot im Tourismusbüro Virgen wird zeitlich um eine Stunde auf täglich 17 bis 20 Uhr verlängert.

▶️ In Elbigenalp wurde die Testpflicht bis zum 4. April verlängert.

„Die Situation in der Gemeinde Elbigenalp wird täglich analysiert – wir verzeichnen aktuell weiterhin ein intensives Infektionsgeschehen mit einer 7-Tages-Inzidenz von 1691. Es sind in Elbigenalp mit Stand heute, Donnerstagmittag, aktuell 23 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Wir haben uns deshalb dazu entschlossen, die Maßnahme aufrechtzuerhalten, um weitere Ansteckungen bestmöglich zu verhindern und einer weiteren Verbreitung des Coronavirus im Bezirk Reutte weiterhin vorzubeugen“, erklärte die Bezirkshauptfrau von Reutte, Katharina Rumpf.

Die Teststation im Gemeindesaal Elbigenalp bleibt auch nach dem 26. März mit folgenden Öffnungszeiten weiterhin täglich geöffnet:

Samstag und Sonntag (27. und 28. März sowie 3. und 4. April) von 8 bis 10 Uhr und von 17 bis 20 Uhr

Montag, 29. März bis Freitag, 2. April jeweils von 5 bis 9 Uhr und von 17 bis 20 Uhr.

❗️ Sonderfall Bezirk Schwaz: Testpflicht nochmals verlängert

Aufgrund vieler Fälle der gefährlicheren Südafrika-Mutation wurde in Schwaz eine groß angelegte Impfaktion gestartet. Parallel dazu galt eine Ausreisetestpflicht. Nach der ersten Runde der Impfungen gingen die Fälle mittlerweile bereits stark zurück. Allerdings traten mehrere Fälle einer anderen Variante auf, weshalb die Testpflicht vorerst nochmals verlängert wurde. Voraussichtlich gilt sie auch hier bis zum 1. April.

Wegen der Verlängerung der Ausreisetestpflicht im Bezirk Schwaz um eine Woche bis 1. April 2021 bleiben auch die umfangreichen Testkapazitäten als Vorsichtsmaßnahme erhalten:

Fügen

Screeningzentrum Fügen (Antigen- und PCR-Tests): täglich von 8 bis 16 Uhr; Festhalle, Franziskusweg 1, 6263 Fügen.

Mayrhofen

Sportclinic Mayrhofen (Antigen- und PCR-Tests): Mo bis Fr: 8 bis 17 Uhr, Sa/So/Feiertag: 8 bis 16 Uhr; Stillupklamm 830, 6290 Mayrhofen.

Schwaz

Screeningstraße Schwaz (Antigen- und PCR-Tests), Mo bis Fr: 7 bis 16 Uhr, Sa/So/Feiertag: 8 bis 16 Uhr; Stanser Au 1 (Parkplatz der ehemaligen Disco Mausefalle), 6135 Stans.

Screening-Zentrum Schwaz (Antigentest): Mo bis Fr: 8 bis 18 Uhr, Samstag: 8 bis 16 Uhr; Andreas-Hofer-Straße 10 (Einkaufszentrum StadtGalerien), 6130 Schwaz.

Zell am Ziller

Screeningzentrum Zell am Ziller (Antigen- und PCR-Tests): täglich von 8 bis 16 Uhr; Zellmed Ärztehaus, Stöcklerfeld 6, 6280 Zell am Ziller.

An folgenden Standorten stehen während der Ausreise-Testpflicht im Bezirk Schwaz Testbusse zur Verfügung (ohne Voranmeldung, rund um die Uhr):

Weer: Parkplatz Lebensmittelgeschäft "Hofer"

Jenbach: Bahnhof im Bereich ehemaliges Hotel "Toleranz"

Strass: Parkplatz des Café Zillertal

📢 Aufruf zu Tests in Mils, Sillian, Außervillgraten und Nikolsdorf

In den drei Osttiroler Gemeinden Sillian, Außervillgraten und Nikolsdorf ist die Bevölkerung ab Freitag, 26. März, eine Woche lang dringend dazu aufgerufen, sich vorsorglich einem kostenlosen Coronatest zu unterziehen. Dadurch könnten einschneidendere Maßnahmen verhindert werden.

„Mit Stand Donnerstagmittag, sind in Sillian 34 Personen, in Nikolsdorf 16 Personen und Außervillgraten 13 Personen mit den Coronavirus infiziert. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl ergibt das einen erhöhten Anteil an Infektionen und hohe Inzidenzwerte in den vergangenen Tagen. Wir brauchen jetzt einen möglichst umfassenden Überblick über das Infektionsgeschehen. Deshalb wurde in Abstimmung mit den Bürgermeistern der drei Gemeinden und dem Einsatzstab des Landes das Testangebot als gelindestes Mittel gewählt, um die Infektionen in diesen Gemeinden einzudämmen“, informiert die Bezirkshauptfrau von Lienz, Olga Reisner.

▶️ Hier kann getestet werden:

Sillian: Kulturzentrum, Gemeindehaus 86, 9920 Sillian, täglich von 7 bis 16 Uhr (26.3. bis inklusive 2.4.2021).

Außervillgraten: Haus Valgrata, Dorf 136, 9931 Außervillgraten, Montag, Mittwoch und Freitag von 7.30 bis 9.30 Uhr (26.3. bis inklusive 2.4.2021).

Nikolsdorf: Kultursaal, Nikolsdorf 17, 9782 Nikolsdorf, Montag, Mittwoch und Freitag von 17 bis 19 Uhr (26.3. bis inklusive 2.4.2021).

In der Gemeinde Mils bei Hall im Bezirk Innsbruck-Land ist die Bevölkerung am kommenden Samstag, 27. März und Sonntag, 28. März 2021 dazu aufgerufen, sich vorsorglich einem kostenlosen PCR-Gurgeltest zu unterziehen. So soll auch hier härteren Maßnahmen vorgebeugt werden.

„In der Gemeinde Mils bei Hall sind mit Stand heute, Donnerstagmittag, 45 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Mils weist derzeit eine Sieben-Tages-Inzidenz von 870 auf. Aufgrund der hohen Zahlen haben wir in Abstimmung mit der Gemeinde beschlossen, die Bevölkerung vermehrt zu testen, um einen möglichst umfassenden Einblick in das Infektionsgeschehen zu erhalten", informiert Bezirkshauptmann Michael Kirchmair.

Die Testungen in Form von PCR-Gurgeltests werden im Vereinshaus Mils, Schneeburggasse 10, am kommenden Samstag und Sonntag jeweils von 8 bis 11 Uhr und von 17 bis 19 Uhr angeboten.