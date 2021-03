An Klinik Innsbruck gelang neuartige Behandlung von Lungenembolie

Innsbruck – An der Innsbrucker Universitätsklinik für Radiologie ist erstmalig in Österreich und erst zum vierten Mal in Europa eine Lungenembolie mit einem neuartigen mechanischen System behandelt worden. Dabei wird ein relativ dicker Schlauch über die Leiste bis zur Lunge vorgeschoben und das Gerinnsel dann abgesaugt, teilten die tirol kliniken am Freitag in einer Aussendung mit. Der Patientin gehe es gut, sie liege mittlerweile wieder auf der Normalstation.

Bei einer Lungenembolie verschließt ein Blutgerinnsel ein arterielles Lungengefäß. Meist bilden sich diese Gerinnsel in einer großen Vene im Bein und werden dann in die Lunge geschwemmt. Bei einer akuten Lungenembolie sei Zeit ein wesentlicher Faktor, da die Erkrankung ansonsten tödlich enden könne.

"Bei dem kürzlich angewandten System wird ein relativ dicker Schlauch über einen Schnitt in der Leiste, durch ein großes Blutgefäß und das Herz bis in die Lunge vorgeschoben und das Gerinnsel restlos abgesaugt", erklärte Martin Freund, Geschäftsführender Oberarzt an der Radiologie. "Es ist auch für uns beeindruckend, wie schnell bei diesem Eingriff ein Erfolg zu sehen ist", sagte Alexander Loizides, Oberarzt an der Radiologie, der den Eingriff gemeinsam mit Freund durchgeführt hat. Die Werte der Patientin hätten sich in der Sekunde verbessert, in der das Gerinnsel abgesaugt war.