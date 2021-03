Norwegens Trainer Stöckl: Verunglücktem Tande geht es "den Umständen gut"

Planica - Das Weltcup-Finale der Skispringer in Planica wird weiter vom brutalen Sturz des Norwegers Daniel Andre Tande überschattet. Fürs Erste geben die Ärzte Entwarnung, doch die Situation bleibt ernst. Am Donnerstag war der 27-Jährige nach einem heftigen Aufprall im Probedurchgang des Skifliegens "intubiert und mechanisch beatmet" worden, über Nacht befand er sich im künstlichen Koma, um sein Gehirn zu entlasten.

Der Trainer ergänzte: "Er wird heute über den Tag im künstlichen Koma gehalten und dann am Abend wahrscheinlich aufgeweckt werden. Dann sind natürlich weitere Tests notwendig." Bisher wurden bei Tande ein Schlüsselbeinbruch und eine leichte Punktierung der Lunge diagnostiziert. Tande befindet sich in Ljubljana im Krankenhaus. Stöckl sagte: "Heute hatten wir die positive Meldung, dass er schon selber angefangen hat zu atmen."

So schwerwiegend der Sturz war - der Notfalleinsatz, um Tande nach dem gravierenden Zwischenfall an der Schanze am Leben zu halten, war erfolgreich. Die geschockte norwegische Delegation bedankte sich ausdrücklich. Sportchef Clas Brede Braathen bezeichnete die erste Hilfe an der riesigen Anlage im "Tal der Schanzen" als "hochprofessionell".