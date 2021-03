Auer schätzte Kosten für Impfstoffe deutlich höher als 200 Mio. Euro

Angestoßen von Kanzler Kurz (ÖVP) schwelt seit Wochen eine Debatte, warum Österreich weniger Impfstoff gegen das Coronavirus bestellt hat, als möglich gewesen wäre. Der zuständige Spitzenbeamte im Gesundheitsministerium, Clemens Martin Auer (ÖVP), musste sich deswegen zurückziehen. © ROBERT JAEGER

Wien – Die Debatte über die Impfstoffbestellungen köchelt weiter. Die Opposition wirft ja Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) vor, einen Kostendeckel von 200 Mio. Euro eingezogen zu haben. Am Freitag im Vorfeld einer Dringlichen Anfrage im Nationalrat wurden nun weitere Details aus einem E-Mailverkehr im Gesundheitsressort publik: In einem E-Mail aus dem Sommer 2020 ging der damals zuständige Impfstoffkoordinator Clemens Martin Auer von Kosten von 250 Millionen Euro aus.

Für Impfstoffe, Material und Honorare im Zusammenhang mit Covid-Impfstoffen rechne er mit Kosten von „ca. 250 Mio Euro“, schreibt Auer, der sich mittlerweile aus seiner Funktion zurückziehen musste, auf eine Anfrage von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am 27. Juli 2020.

„Unter der Maßgabe, dass wir 8 Mio Menschen impfen“, habe er das „so zusammengerechnet / geschätzt“, schrieb Auer laut den Akten des sogenannten kleinen Untersuchungsausschusses zu den Corona-Beschaffungen. Einen Tag später schickte man dem Finanzministerium einen Entwurf für einen Ministerratsvortrag, in dem von „mehr als 200 Millionen Euro“ die Rede war, was das Finanzministerium schließlich auf „bis zu 200 Millionen Euro“ änderte. Das Finanzministerium will in der Diskussion nicht den Schwarzen Peter und verweist darauf, dass es auch mehr Geld gegeben hätte, wenn es eine entsprechende Anfrage aus dem Gesundheitsministerium gegeben hätte.

SPÖ mit "Dringlicher Anfrage" an Blümel

Die SPÖ brachte im Nationalrat am Freitag eine „Dringliche“ an Blümel ein. In der Begründung kritisieren die Sozialdemokraten, dass seitens der Regierung nicht nach dem Prinzip „Koste es was es wolle“, sondern vielmehr nach dem Motto „Geiz ist geil“ gehandelt worden sei.