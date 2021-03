Ab sofort Besuchsverbot in Tiroler Krankenhäusern – mit Ausnahmen

Gesundheitslandesrat Tilg hat in Abstimmung mit Gesundheitsexperten und Vertretern der Krankenhäuser neue Besucherregeln für die Tiroler Krankenhäuser vorgelegt.

Innsbruck – Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen im Land herrscht in den Tiroler Krankenhäusern ab sofort ein generelles Besuchsverbot. Es können jedoch Einzelfallentscheidungen und somit Ausnahmen gemacht werden, wie das Land am Freitag in einer Aussendung mitteilte.