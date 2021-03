Zweijähriges Kind in Rum von Fahrzeug erfasst: leicht verletzt

Rum – Am Freitagnachmittag, gegen 13.10 Uhr, wurde in Rum ein zweijähriges Kind von einem Pkw erfasst und dabei leicht verletzt. Das Kind war mit der 27-jährigen Mutter am Gehsteig entlang der Siemensstraße unterwegs, als sich der Junge plötzlich von der Hand seiner Mutter losriss und zu seiner Großmutter auf der anderen Gehsteigseite laufen wollte.