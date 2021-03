Brennender Schuppen setzte in Schwaz Haus in Flammen

Schwaz – Am Freitagabend, gegen 18.00 Uhr, kam es in Schwaz zu einem Feuerwehreinsatz. Nachdem ein Gartenhaus (Schuppen) in Brand geriet, setzte dieser auch noch ein angrenzendes Haus in Flammen. Die vierköpfige Familie konnte sich und ihren Hund selbstständig aus dem brennenden Haus retten.