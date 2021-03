Streit bei Party in Leutasch: Polizei fand CO2-Waffe Munition

Leutasch – Ein Streit bei einer Party hat am späten Freitagabend zu einem Polizeieinsatz in Leutasch geführt. Die Exekutive wurde kurz nach 23 Uhr per Notruf alarmiert. Am Einsatzort angekommen, trafen die Beamten in einer Wohnung drei sichtlich betrunkene junge Männer (20 bzw. 21 Jahre) und eine Frau (18) an.