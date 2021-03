Skiflug-Teambewerb in Planica wurde wegen Wind-Turbulenzen abgebrochen

Daniel Huber erzielte mit 236 m die Höchstweite in einem turbulenten Bewerb.

Planica – Der Skiflug-Teambewerb beim Weltcupfinale in Planica ist am Samstag nach 21 von 36 Springern im ersten Durchgang abgebrochen worden. Davor hatte es bei stark wechselnden Windverhältnissen enorm unterschiedliche Weiten gegeben, so segelte Daniel Huber auf die Höchstweite von 236 m, andere wie Markus Schiffner kamen nicht einmal auf 190. Nach mehreren längeren Unterbrechungen wurde der Bewerb von der Jury schließlich abgebrochen.