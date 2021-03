15 Jahre "Earth Hour": Auch in Tirol gehen am Samstagabend die Lichter aus

Innsbruck – Es wird ein bisschen dunkler am Samstagabend: Der WWF ruft zum 15. Mal auf, für eine Stunde das Licht auszuschalten, als Zeichen für den Klimaschutz. Millionen Menschen in 180 Ländern beteiligen sich mittlerweile an der "Earth Hour". Auch mehr als 7000 Städte rund um den Globus machen mit: Vom Opernhaus in Sydney, dem Eiffelturm in Paris, dem Brandenburger Tor in Berlin bis zum Schloss Schönbrunn in Wien – zur Ortszeit 20.30 Uhr wird die Beleuchtung ausgeschaltet.