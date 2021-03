Die Regierungspläne für die BVT-Reform: "DSN" übernimmt

Im Raum steht auch eine Übersiedlung der neuen Direktion vom bisherigen Standort in Wien-Landstraße in die Meidlinger Kaserne.

Die Pläne der Regierung sind bis 7. Mai acht Wochen in Begutachtung. Neben der Novelle zum "Staatsschutz- und Nachrichtendienst-Gesetz" (SNG), wie das bisherige "Polizeiliche Staatsschutzgesetz" nun genannt wird, enthält das Gesetzespaket auch Änderungen für die Staatsanwaltschaft: wenn die Ermittler künftig Unterlagen von Ämtern brauchen, müssen sie diese per Amtshilfe beantragen. Razzien bei Behörden, wie jene beim BVT 2018, soll es nur noch in Ausnahmefällen geben. Außerdem wird der Strafrahmen für Spionage auf bis zu fünf Jahre erhöht. Ein Überblick: