Pkw-Insasse feuerte in Wien mit Gaspistole auf Dealer

Wien – Ein Pkw-Insasse hat am Sonntagabend in Wien-Margareten mit einer Gaspistole auf einen mutmaßlichen Dealer gefeuert. Ein Zeuge hatte gegen 19.15 Uhr bei der Polizei angerufen und von dem Vorfall auf dem Einsiedlerplatz beliefert. Er gab an, dass der Dealer auf einen Wagen zugegangen sei und mit den Insassen gesprochen habe. Plötzlich habe er eine größere Menge Cannabis fallengelassen und sei davongerannt. Ein Pkw-Insasse habe auf den Flüchtenden gefeuert.