Tiroler Autor Norbert Gstrein erhält den Düsseldorfer Literaturpreis

Norbert Gstrein wurde 1961 in Mils bei Imst geboren und lebt zurzeit in Hamburg.

Der Roman, der seine Leserinnen und Leser unter anderem zu Filmdrehs nach New Mexiko, auf eine Ranch in Montana oder auch in eine großbürgerliche Wohnung in Innsbruck führt, sei "unterhaltsam und spannend". "Nichts stimmt mit Jakob in diesem durch und durch stimmigen Roman", so die Jury.