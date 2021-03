Streiks bei Amazon in Deutschland im Ostergeschäft

Die Gewerkschaft will Druck für die Anerkennung der Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels bei Amazon ausüben. Insgesamt sollen Beschäftigte an vier Tagen vor Ostern in Rheinberg, Werne, Koblenz, an zwei Standorten in Bad Hersfeld sowie in Leipzig die Arbeit niederlegen.