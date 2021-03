Junge Liebe: „Fensterln" löste Polizeieinsatz in Linz aus

Linz – Damit der Vater seiner Liebsten nichts merkt, ist ein 19-Jähriger am späten Sonntagabend in Linz durch das Fenster in das Zimmer seiner Freundin eingestiegen - und hat damit prompt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein aufmerksamer Anrainer hatte ihn gesehen und Alarm geschlagen, weil er einen Einbrecher vermutete, berichtete die Polizei, die schließlich Licht in die Sache brachte und den verliebten Burschen hinter einem Kasten aufstöberte.