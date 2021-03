Schaub und Trauner hoffen auf gutes Ergebnis gegen Dänemark

Wien – Am Tag nach dem 3:1 über die Färöer haben sich die österreichischen Fußball-Teamspieler Louis Schaub und Gernot Trauner schon mit der nächsten Aufgabe in der WM-Qualifikation beschäftigt. Am Mittwoch gastiert mit Dänemark ein Gegner mit weit höherer Qualität im Happel-Stadion – eine Pleite gegen den mit zwei Punkten und dem deutlich besseren Torverhältnis voranliegenden Spitzenreiter hätte wohl gravierende Auswirkungen auf die Chancen des ÖFB-Teams, Platz eins zu erreichen.

Über ein derartiges Szenario wollte sich Schaub aber erst gar keine Gedanken machen. "Das wäre der falsche Ansatz", sagte der Mittelfeldspieler am Montag in Wien. "Wir denken nicht daran, wir denken nur an das nächste Spiel, da wollen wir Vollgas geben." Der Start in die Quali sei mit dem 2:2 in Schottland nicht perfekt gewesen, gestand Schaub. "Aber mit einem guten Ergebnis am Mittwoch sind wir voll da."