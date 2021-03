Fulpmes – Bei Umbauarbeiten in einer Firma in Fulpmes geriet am Montagvormittag vermutlich durch Arbeiten mit einem Winkelschleifer die Lüftungsanlage der Firma in Brand. Die Feuerwehren Fulpmes und Neustift löschten das Feuer. Es entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Personen wurden nicht verletzt. (TT.com)